A közösségi munka helyszíne a Körtvélyesi rét és környéke (Jászai Mari utca vége). Az önkormányzat szemeteszsákot és gumikesztyűt biztosít az önkéntesek számára, valamint az összeszedett szemét elszállításáról is gondoskodik – olvasható a település közösségi oldalán.

Ahogyan azt már korábban is megírtuk, a járásban szombaton Kisbéren és Bakonyszombathelyen is várják a segíteni vágyókat.