A kirándulások a bizottság életében kiemelten fontosnak számítanak, ezért minden évben törekednek a programjaik megszervezésére, melyek során a résztvevők számos helytörténeti érdekességet is megtudhatnak. Az előző esztendőben kilencedik alkalommal hirdették meg a Szentjánosbogár éjszakai túrát, amelynek időpontja Keresztelő Szent János iránti tisztelet miatt esik a templombúcsú időpontjára.

– Decemberben az óévbúcsúztató Extremo Anno túra mellett nyolcadik alkalommal rendeztük meg az Epölről Dorogig tartó Erdős Mátyás Emléktúrát, ami tulajdonképpen egy zarándoklat. A résztvevők hajnalban indultak el és többórányi gyaloglás után érkeztek meg, illetve vettek részt a dorogi Szent Borbála–templom, avagy a Bányásztemplom búcsúján. A dorogi születésű Erdős Mátyásról, korábbi epöli plébánosról minden évben a Borbála–napi szentmisén emlékeznek meg, hiszen az 1930–as években az ő közreműködésével került Rómából Dorogra a Szent Borbála–ereklye a templom felszentelésére – mondta Molnár Viktor.

A bizottság elnöke arról is mesélt, hogy az előző évben a háttérben is zajlott a munka, hiszen elkezdték archiválni a régi videókazettás, és egyéb epöli felvételeket. Ebben Kovács Gábor, a bizottság egyik tagja vállalt oroszlánszerepet, aki a digitalizált anyagokat igyekszik feltölteni a YouTube videómegosztó oldalra is.

– Gyakorlatilag a 90–es évektől kezdve vannak felvételek a falu életéről, melyek iránt nagy az érdeklődés, ráadásul nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Akkoriban kifejezetten összetartó volt a lakosság, viszont az elmúlt években különböző okok miatt egy kicsit eltávolodtunk egymástól. Célunk, hogy az epölieket újra közelebb hozzuk egymáshoz – árulta el.

Szerinte a mai tízen- és huszonévesek megszólítása bizony nem egyszerű feladat, ugyanakkor Epölön kialakult egy mag, melynek tagjai rendszeresen részt vesznek a programokon és érdeklődnek a helytörténet iránt is.

– Közülük néhányan nyári diákmunkát végeztek a tájháznál, a karbantartás során számtalan jó élménnyel gazdagodtak. Nyilván lehetne még több érdeklődő fiatal, de nem lehetünk elégedetlenek. Azt is ki kell emelni, hogy kisgyermekes családok is el szoktak jönni a programokra, így a szülők a kirándulásokon megszerzett ismereteket továbbadhatják a gyermekeiknek, vagy később önállóan is túrázhatnak a település környékén – mondta.

Molnár Viktor azt is tapasztalja, hogy a mintegy 600–650 lelkes faluban egyre aktívabbak a civil szervezetek. Például a nyugdíjasklub, a borbarát egyesület és az értéktár bizottság az érdeklődési körök alapján számtalan embert megszólít, de van, aki egyszerre több csoportnak is tagja. A bizottság minden évben meghirdeti a fotópályázatát, ami szintén összehozza a lakosságot. A legjobb beérkezett fényképekből készül el az epöli naptár, melyből az önkormányzat jóvoltából mindegy egyes háztartás kapott egy–egy példányt.

– A helyieken kívül már a környékbeli településeken élők is szívesen jelentkeznek a felhívásra. Tájrészek, épületek, elkapott pillanatok is megjelennek a felvételeken, melyek megmutatják Epöl sokszínűségét. Az idei évben is szeretnénk meghirdetni a pályázatot – tette hozzá.

Molnár Viktor megjegyezte, hogy a tavalyi esztendőhöz képest az idei évnek nagyobb lelkesedéssel vágtak neki és több programmal készülnek. Újra előtérbe helyeznék a tájházi beszélgetéseket, melyek során az idősebbek és a fiatalok együtt idézhetnék fel a régmúlt időket.