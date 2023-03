Hárs Gyuláné főszervező, német nemzetiségi önkormányzati képviselő elmondta, hogy vezetésével 2006 óta működik egy sváb diskurzus nevű csoport, melynek tagjai havonta egy alkalommal gyűlnek össze. A találkozókon rendre 20-22 fő vesz részt, és igyekeznek csak svábul beszélgetni. A csoport tízéves évfordulóján határoztak a MundartTag évenkénti megrendezéséről, amelyre az ország különböző pontjairól hívnak meg más német dialektust beszélőket.

Most a Baranya vármegyei Fekedről és Véméndről, a Fejér vármegyei Mórról, illetve a Tolna vármegyei Nagymányokról és Szakadátról érkeztek vendégek. Egy, a franciaországi elzászi régióból származó, hazánkban élő fiatalember is eljött, aki azután csatlakozott a diskurzuscsoporthoz, hogy hallott a csolnoki nyelvi hagyományőrzésről.

A jelenlévők szóban, játszva vagy sváb prezentáció segítségével mutatták be a településükre jellemző esküvői szokásokat. A nagymányokiak elhoztak egy fadobozban tárolt 1937-es menyasszonyi koszorút, a vőlegény bokrétájával és azzal a kis koszorúval, melyet egykor az oltárnál való esketéskor helyeztek a leendő férj fejére. Emellett szakácsnak öltözve kínáltak jellegzetes süteményeket.

A móriak is hoztak süteményt, borlevest, és egy táncot is bemutattak. A rendezvény megnyitóján négy csolnoki gyermek szavalt sváb verseket, mondott el történeteket, majd a vendéglátó csolnokiak narráció közben jeleneteket mutattak be. Felelevenítették azt is, amikor a keresztanya levette a menyasszony koszorúját és kontyot kötött fel neki, azután a hagyomány szerint először a vőfély táncolt vele. A csoport bemutatója egy hagyományos dallal, az Ehestandlieddel zárult.

A meghívottak, a helyi diskurzuscsoport tagjai és a némettanárok számára a klasszikus esküvői menünek megfelelően húslevest, főtt húst tormával, paradicsomszósszal, káposztát és pecsenyét szolgáltak fel, a sort pedig saját készítésű sütemények zárták. A nap folyamán az érdeklődők megtekintették a Blickpunkt nevű országos fotóverseny vándorkiállítására összeállított anyagot, köztük a csolnoki Schmidt-Gubó Krisztina, Gubóné Mártai Márta díjnyertes, valamint id. Schmidt István döntőbe jutott képeit is.