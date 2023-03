Kirándulásokhoz, foglalkozásokhoz szeretnének különféle eszközökkel és foglalkozás tervekkel hozzájárulni, olvasható a Vérteserdő oldalán. A módszertani gyűjtemény egyfajta ablaknyitás a természet csodáira, az élmény útján történő ismeretátadásra. A pályázat célja, hogy az elnyerhető eszközök és leírások segítségével az óvodapedagógusok saját maguk is képesek legyenek élményteli foglalkozásokat tartani, ha esetleg nem áll módjukban ellátogatni egy erdészeti erdei iskolába. A hátizsákban található terepi eszközök mind a tapasztalati úton történő tanulást szolgálják és számos új játék, feladat, foglalkozás épülhet rájuk.

A pályázat kiírója az Országos Erdészeti Egyesület (OEE), a benyújtás határideje pedig március 18. Pályázhatnak az óvodák, valamint az egységes óvoda-bölcsődék - beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is - óvodapedagógusai. Intézményenként legfeljebb egy pályázat adható be. Az országosan támogatható pályázatok száma hatvan, a határidőig leadott érvényes pályázatok között sorsolással dől el, ki nyert. Az eredményhirdetés március 21-én lesz, az Erdők Nemzetközi Napján. A Program az Agrárminisztérium támogatásával valósul meg.

− Az óvodapedagógusok és bölcsődei gondozók számára egyaránt hasznos eszközöket tartalmaz a hátizsák − mondja Boglári Zoltán, az Országos Erdészeti Egyesület Vértesi Helyi Csoport titkára, erdőmérnök. − Gyakorló apukaként is tudom, hogy csemetéink a természetet járva mindenre rácsodálkoznak, számtalan kérdéssel fordulnak a szülőkhöz. A kisgyermekekkel foglalkozó intézményekben dolgozókra ez a szituáció még hatványozottabban igaz, hiszen egy-egy kiránduló csoportban húsz-harminc érdeklődő gyerkőc is van. A nyom, a termés- és cserjehatározók, a laminált képek segítenek eligazodni a Vértes, a Gerecse és az egész Tatai-medence változatos élővilágában. A pályázó intézmény udvarának egy fájára kihelyezett madárodú pedig a személetformálás kiváló eszköze lehet: a gyermekek már kiskorukban nap mint nap megtanulhatják például a madarakról való téli gondoskodás alapjait is.