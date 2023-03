A református templom avatóján került sor nagytiszteletű Makra Zsolt lelkipásztor ünnepélyes beiktatására.

– Még pápai református középiskolás diákként tértem meg, akkor szólított meg az Úr. A lelkipásztor a megtérésről prédikált, és bár azelőtt is jártam már templomban, hallgattam igehirdetéseket, de ez volt az első alkalom, hogy úgy éreztem, hozzám szól az Ige, nekem hirdet kegyelmet az Úr, és ez a pillanat volt az, amikor elköteleztem magam a keresztyén élet mellett. Ekkor tértem meg, és döntöttem el, hogy az Istennel együtt szeretném élni az életemet. Rádöbbentem, ha számomra is van kegyelem, nekem is képes megbocsátani az Úr, képes új útra helyezni a lábam, akkor amit és ahogy kaptam tőle, azt úgy adom tovább másoknak is – kezdte Makra Zsolt.

Ezen a ponton történt a pályamódosítás, így a fizikával kapcsolatos eredetileg építészeti, informatikai irányt felváltotta a hittan, a Szentírás és a keresztyénség felé forduló érdeklődés. Így került Makra Zsolt a pápai Teológiai Akadémiára.

Hitoktatás nem csak Rédén, de Bakonybánkon is A Rédei Református Egyházközség az egyetlen szolgálati helye, de hitoktatási feladatokat a Rédei Óvodához tartozó bakonybánki óvodában is ellát, mert az ott nevelt gyermekek nagy többsége Rédén folytatja az iskolai tanulmányait.

Ezért is tartja fontosnak a hitoktatás lehetőségének megteremtését, másrészről pedig az evangélium hirdetésére kaptak elhívást, így ott is ilyen formában hirdeti az evangéliumot.

– 2022. november 3-án kezdtük meg a szolgálatunkat feleségemmel itt Rédén. Három és fél évet szolgáltunk a Lepsény és Mezőszentgyörgyi Református Egyházközségekben, onnan költöztünk ide feleségemmel együtt. Gyermekünk egyelőre nincsen, de természetesen tervezünk családot alapítani, itt Rédén.

Jó közösségnek ismerte meg a rédeieket, akik nyitottak, lelkesek. Makra Zsolt számára megtiszteltetés közöttük szolgálni.

– Rendkívül meglepett, nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalon egy ilyen nagy múltú református közösség engem választ. Nagyon örültem neki, de mellette egy hatalmas felelősséget is kaptam a megválasztással, hiszen egy nagy közösség választott meg vezetőjének. Bennünket, reformátusokat talán az különböztet meg a többi felekezettől, hogy a Szentírás felismert igazságát igyekszünk félremagyarázás nélkül tisztán hirdetni, de ahogy hitvallásunk is mondja, ha valaki a Szentírás alapján bennünket jobbra, helyesebbre tanít, annak készek vagyunk engedni. Ettől a szellemiségtől lesz valaki igazán reformátussá – tette hozzá.