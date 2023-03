Tizenharmadik alkalommal rendezte meg konferenciáját a 2011-ben alakult Magyar Biztonsági Fórum Egyesület. Az ezúttal „Bona Fortuna!”, azaz Jószerencsét! névvel illetett esemény március 20-ától 22-éig várta Esztergom legnagyobb szállójába Magyarország legprogresszívebb biztonsági, illetve biztonságtechnikai cégeit.

A sajtó munkatársai számára is bepillantást engedtek ennek a különleges szakmai találkozónak a világába, ahol a látvány miatt is a biztonságtechnikai kiállítás volt az egyik legérdekesebb elem. Itt számos cég vonultatta fel legújabb és korábbi fejlesztésű eszközeit, melyek között ott volt a lehallgatókészülékeket jelző berendezés, a különféle kisebb-nagyobb feladatok elvégezni képes fáradhatatlan robotok sora, az immár közismert drónok, valamint természetesen a nyílászáró rendszerekből erődítményeket formáló speciális eszközöket bemutató standok is. A sajtótájékoztatón három szakember értékelte a konferencia fényében a magyar biztonsági piacot, az esztergomi konferenciát és a robotika szerepét a szakmai feladatokban.

Hódi Attila, az MBF egyesület elnöke, Papp Róbert, a MBF alapítója és a konferencia fő szervezője és Hajós István biztonsági és robotikai tanácsadó a biztonsági szakma új korszakáról beszélt, melynek része a humánerő megújult képzése és technika ugrásszerű fejlődése, de kiemelték, hogy a konferencia egy tapasztalatcsere és tudásmegosztás céllal is szerveződik. A tájékoztatón bemutattak egy robotkutyát is, melyről Hajós István elmondta, hogy Go1 nevű roboteb terület bejárására, megfigyelésére is alkalmas, bírja a lépcsőzést és a változatos alakú terepet is.