A Puskin Művelődési Házban szervezett program kézműves foglalkozással indult. Sorra érkeztek a táncegyüttes iskolájába járó tanulók, s foglaltak helyet egy-egy asztalnál, ahol a tavaszhoz kapcsolódó különlegességet készíthettek.

Színes tulipánokkal, nyuszikkal, báránykákkal lett tele az egyik, míg a másiknál répa, tojástartó is készült. Fára, kavicsra és akár botra is festhettek azok, akik valamilyen kopogtatót szerettek volna összerakni. Nagyon sokan álltak annál az asztalnál is, ahol kis cserepekbe füvet, dughagymát, vagy búzát lehetett ültetni.

Emmer Róbert, az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért elnöke elmondta: az iskolai csoportok jelenleg az Óvárosi, a Kodály és a Váci általános iskolában, valamint az Agorában, a Puskinban és a Jászaiban színházban működik. Hat éves kortól várják a gyerekeket.

A Bányász Táncegyüttes utánpótlás csoportja a Cinege, a Pintyőke, s a legkisebbek a Kiscinegében vagy az iskolákban táncolnak. Összesen 160 gyerekkel foglalkozik az iskola, amelynek igazgatója Emmerné Gábor Edit. Az aprók tánca után felnőtt táncház következett, ahol a Dűvő Zenekar gondoskodott a talpalávalóról.