A város északnyugati részében lévő, egykori Leel-Őssy villánál, a család tagjainak részvételével tartott intézményátadón és táblaavatáson a fentiek mellett Hentes Ildikó, intézményvezető, a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ munkatársa, majd Varga László Ottó, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára köszöntötte az ünnepség résztvevőit.

Mint a főtitkár kiemelte: a most megnyílt szenvedély- és pszichiátriai betegek ellátását adó intézmény a ház egykori lakója munkásságának méltó folytatását jelenti. Varga László Ottó rámutatott, hogy a 133. zsoltár is megerősít abban, hogy az Istenben hívők összefogásában áldás van. A baptisták és a város által közösen állított emléktábla avatásán Erős Gábor, Steindl Balázs és Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke beszédeikben egybehangzóan arra az összefogásra hívták fel a figyelmet, melyben a Baptista Szeretetszolgálat és Esztergom közösen dolgozott. Kiemelték, hogy Leel-Őssy professzor munkássága, szellemi öröksége fontos alapja a most átadott új egészségügyi-, rehabilitációs, prevenciós- és szociális intézménynek.

Az avatóünnepségen a résztvevők megtekinthették az épület egyik helyiségében a híres professzorról szóló emlékfalat is. A Baptista Szeretetszolgálat Esztergomban és térségében 2010-től indított úgynevezett házi segítségnyújtás alapszolgáltatást. Az egyházuk által a Dobozi Mihály úton megvásárolt „Leel-Őssy villában” – melyben névadója 1968 és 2008 között itt élt és dolgozott – szenvedélybetegek nappali intézménye, házi segítségnyújtás szolgáltatás, szociális étkeztetés, valamint drogprevenciós program működik majd. A baptisták által megvásárolt ingatlan neve Dr. Leel-Őssy Lóránt Tábita Esztergomi Telephely lett. A felújítás első fázisában a földszint készült el belül, a hatósági engedélyek birtokában az új tulajdonos az ingatlan rekonstrukciójának folytatásaként a külsőt újítja meg.