Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ közleménye szerint az idén hetedik alkalommal meghirdetett Vándortábor program céljaival összhangban az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság ebben az évben egy új, országos eseménysorozatot indított el. Az Aktív Osztálykirándulás Program a vándortáboros útvonalakon, a meglévő eszközökkel, iskolai osztálykirándulások formájában kínál arra lehetőséget, hogy a diákok a tavaszi és az őszi időszakot is a szabadban, aktívan tölthessék el - ismertették. Azt írták, a biciklis túrákért a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz), a vízi kirándulásokért pedig a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) felel.

A diákoknak mostantól a tavaszi és az őszi időszakban is lesz arra lehetőségük, hogy szabadidejüket a természetben, mozgalmasan tölthessék el, közölték, arra is kitérve, hogy a program a meglévő vándortáboros eszközökkel (kerékpárok, kenuk) nyújt igazi közösségi élményt a tanulóknak. Kerékpárral a Festeticsek földjét, a Velencei-tavat, a palócok földjét és az Alpokalja-Fertő-tájat vehetik célba, valamint a Vértes, a Cserehát és a Zemplén szépségeit térképezhetik fel. A vízre szállók többek közt Esztergomban is kalandozhatnak, emellett két további Tisza-tavi kiránduláson ismerkedhetnek meg a tó természeti kincseivel és épített környezetével.

A közleményben a program egyik kiemelt céljának nevezték, hogy akik részt vesznek egy ilyen aktív osztálykiránduláson és személyesen tapasztalják meg ezt a fajta közösségi életérzést, azok a későbbiekben vándortáborozni is menjenek el.