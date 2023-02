Ötletes jelmezeké volt a főszerep a Könyves Farsangon, melyet huszonkettedik alkalommal rendezett a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár. A maszkabál a bibliotéka hagyományos programja, amely hosszú évek óta nagy sikernek örvend.

Az idén is rengeteg színes program várta a gyermekeket, Szlezákné Molnár Katalin főszervező pedig a híres Karib-tenger kalózainak főszereplője bőrébe bújt: ő volt Jack Sparrow kapitány. Úgy gondolta, a program szellemi atyjaként jó példát mutat a farsangolóknak és ő maga is jelmezt ölt. Persze, ezen kívül is több mint ötven gyermek döntött úgy, hogy maskarát vesz. A szülőkkel együtt már csaknem nyolcvanan lépték át a kultúrintézmény küszöbét.

A rendezvény elején jó hangulatú zenés partiba csöppent kicsi és nagy: Bársony Bianka és csapatának zumba show-ja nyitotta meg a foglalkozást. Ezután kézműves foglalkozás, ügyességi játékok sokasága, szelfi-fal és limbó verseny várta gyerkőcöket.

Katalin, a főszervező gondoskodott további hangulatos programokról: limbóverseny, mocsárjárás és szobortánc, illetve lufiteregetés várta a vendégeket. Végül jó hangulatú diszkó zárta a napot, de előtte még összeült a zsűri és kisorsolták a jelmezverseny dobogósait és kiderült az is, ki lett a bál szépe.

Kétségtelen, a színes forgatag fő eseménye a jelmezverseny volt. Dalmatakutya, kiskatona, Minnie egér, teknősbéka és Pókember is felsorakozott az örök kedvencnek számító tündérlány és boszorkány mellett. A jelmezek közül a Medúza nyert, utána a Hawaii lány és az Addams Familyből Wednesday következett. Különdíjas lett a Szellemirtó, míg a Bál Szépe ezúttal a Páva lett.

A Kölcseyben működő gyermekkönyvtárban rendszeresen tartanak például Könyves bütyköldét, ahol tematikus feladatok várnak a gyermekekre. A legutóbbi foglalkozás a farsang és az ünnepre hangolósás jegyében telt. Mi mást kaptak volna feladatul a gyermekek, mint az álarckészítést. Szlezákné Molnár Katalin szerint arra is volt példa, hogy a foglalkozáson készült álarc remek kiegészítője lett a jelmeznek.