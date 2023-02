A jelenlegi nehéz és bizonytalan gazdasági helyzetben legfontosabb feladat a település működtetésének biztosítása, az intézmények, vagyis a bölcsőde, óvoda és az egészségügyi ellátás fenntartása, a közterületek karbantartása és a lehetőségek szerinti fejlesztése – közölte Petrik József polgármester az önkormányzat közösségi oldalán. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az óvoda vizesblokkjainak, tálaló konyháinak felújítására, az alsó óvodai épület tetőszerkezetének cseréjére és az új tornaszoba építésére is lehetőség nyílik. Szintén ebben a támogatási programban az engedélyes tervek birtokában tavasszal indítanák a csapadékvíz-elvezetéses beruházás közbeszerzési eljárását.

Önerős fejlesztések is várhatók az idei esztendőben, mint például az Illyés Gyula utca bekötő szakaszainak térkövezése. A Szegfű utca felújítása még tavaly elkezdődött, de a kifizetés az idei évi költségvetést terheli. A Bányász utcában járda épülhet a József Attila utcától a Vajaskúti dűlőig, vagyis a Gárdonyi Géza Általános Iskola bejáratáig. A Tárca utcában az élelmiszerbolttal szemközti területen megújulhat a járda és a parkoló is, emellett meg szeretnék szüntetni az utcákban található kátyúkat is. A Bányász Közösségi Színtérben az energetikai korszerűsítés jegyében a régi kazánokat új, kondenzációs készülékekre cserélik, mindemellett a főbejárat előtti területet letérkövezik.