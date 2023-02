A felhívás szerint a tárca február 11-én indult sorozatában hetente bemutatnak egy állami erdőgazdaságot és megosztanak az Agrárminisztérium Facebook oldalán nyolc javasolt helyszínt, melyre le lehet adni a voksokat. Elsőként a Pilisi Parkerdő került a górcső alá, melynek illetékességi területén változatos tájak, hangulatos erdők, különleges sziklák és remek panorámával rendelkező csúcsok is egyaránt megtalálhatók.

A nyolc bemutatott helyszín között szerepel a visegrádi Apátkúti-völgy is, melyet legtöbben az Ördögmalom-vízesés, illetve a pisztrángos tavak miatt keresnek fel, pedig a csodálatos arborétumként ismert Bertényi Miklós Füvészkert is tökéletes kirándulóhely. A fenyők alatt járva már-már alpoki életérzés is elkapja az embert, a látványban a padokon ülve is szabadon elmerülhetünk.

A Pilis-tető az egyik legnépszerűbb úti cél annak ellenére, hogy a Két-bükkfa-nyeregi parkolótól, vagy éppen Pilisszántótól is több kilométeres sétával juthatunk fel a csúcsra. A tetején található Boldog Özséb-kilátóba minden napszakban érdemes felmenni: reggel a páratlan napkelte, délután a Pilisvörösvár környékén elterülő, napsütötte mezők miatt érdemes gyönyörködni a kilátásban. A szerencsésebbeknek az is megadatik, hogy a Pilis legmagasabb pontjáról pillanthatják meg a Magas-tára hófedte csúcsait, persze ehhez az kell, hogy rendkívül tiszta legyen a levegő.

Az utóbbi években egyre gyakoribbak lettek a vízmentes időszakok a pilisszentkereszti Dera-szurdokban, ám a száraz patakvölgy ugyanúgy vonzza a látogatókat, mint amikor a változó vízmennyiségű csermely utat tör magának a sziklák között. A hosszú záridős fényképek iránt rajongók kedvelt helyszínéről van szó, ahol különleges szögekből örökíthetjük meg a kisebb nagyobb csobogókat, zúgókat. Télen egyébként a sziklafalakról lógó jégcsapok, tavasszal a völgyet elborító hóvirágtenger is kellőképpen látványos.

A Pilisi Parkerdő területén több kilátó is van, ám a budapesti Hármashatár-hegyen lévő létesítményből páratlan kilátás tárul elénk és makettként, kis nyüzsgő forgatagként láthatjuk a fővárost. Ha szerencsénk van, nemcsak a Pilis-tetőről, hanem innen is megpillanthatjuk a Tátra vonulatait. Az Agrárminisztérium oldalán egyébként az is olvasható, hogy ez az építmény egy régi katonai objektum újrahasznosításával létesült.

Az elmúlt években a dömösi Rám-szakadék lett a térség talán egyik leglátogatottabb pontja, ami nem véletlen, hiszen a különleges szurdokban létrákon felmászva, korlátokban kapaszkodva haladhatunk előre, miközben a lábunk alatt csordogál a patak. A kirándulók kedvelik a különleges élményt nyújtó szurdokot, ahová természetesen csak megfelelő lábbeliben érdemes bemenni, mivel bizonyos szakaszokon sziklákon is át kell másznunk. Olykor előfordulhat, hogy vizesek leszünk, vagy beázik a cipőnk, de az élmények mindenért kárpótolnak.

Prédikálószék neve sokaknak ismerős lehet, ha más nem, az Időkép webkamerájáról, melynek köszönhetően azt is láthatjuk, amint az őszi reggeleken a köd a Dunakanyarban kígyózik a folyó felett. Több órás sétával juthatunk fel a csúcsra, Dobogókő, Dömös, illetve Pilisszentlászló irányából is érdemes útnak indulni, ugyanis nincs annál szebb látvány, ahogy a Duna Dömösnél megkerüli a zebegényi Szent Mihály-hegyet. Tavaly elterjedt a híre, hogy medve járt a kilátónál, de kiderült, valaki csak meg szerette volna viccelni a kirándulókat. Így hát nincs mitől félnünk, ha a Visegrádi-hegység egyik népszerű pontjára szeretnénk felmászni.

1979-ben nyitották meg a Budakeszi Vadasparkot, ami több, mint egy klasszikus állatsimogató. A látványetetések, bemutatók mellett most már kisvonatozhatunk is a területen, ahol hazánkban, illetve Európa szegleteiben vadon élő fajokat, illetve házi állatokat mutatnak be. A 2019-ben átadott parasztudvar igazi tanyasi hangulat vár mindenkit, így a nagyobb településekről érkezők is megtapasztalhatják, hogyan zajlik az élet a háztáji udvarban.

Végül pedig Visegrád kincse, a fellegvár kerül fókuszba, mely ugyan az évszázadok alatt elvesztette védelmi funkcióját, ám turisztikai attrakcióként ma is fontos szerepet tölt be mind a település, mind pedig a Dunakanyar életében. A várhegy tetején álló erődből Dömöstől egészen Vácig elláthatunk, romantikus érzést nyújthat, ha innen élvezzük a naplementét. Mindemellett a Salamon-tornyot és az Alsóvárat is érdemes felkeresni.

Már csak pár napunk van arra, hogy leadjuk a voksunkat a Pilisi Parkerdő nyolc csodájára, utána az Agrárminisztérium egy újabb állami erdőgazdaságot mutat be. Érdemes voksolni a bemutatott helyszínekre, ugyanis a szavazók nyereményjátékban vehetnek részt és akár ajándékcsomagokat is nyerhetnek.