Hatalmas teherautóval érkeztek a különleges leletek a Kuny Domokos Múzeum raktárépületéhez. A hatalmas kőtáblák raklapon pihentek, azokkal emelték le targoncával a platóról. Az egyenként is több mázsás darabokat végül óvatosan helyezték a raktár padlójára.

Az egyik sírkő feltehetően egy házaspár nyughelyét jelölhette. A szorosan egymás mellett álló férfi és a női alak még a rárakódott sár alatt is jól kivehető a kettétört kő felső részén. A sírkő alsó felén található feliratok azonban már kopottabbak.

Csak találgatni lehet, hogy vajon mit is rejt a latin felírat. Győri-Pórszász Anna, a tatai múzeum régésze szerint az írás utalhat a sírban fekvők nevére, foglalkozására is, de akár a társadalmi szerepük is kiderülhet belőle. Pontosabbat csak a megtisztításuk után fognak látni.

A másik sírkövön első pillanatra a felirat nem kivehető, azonban egy jelenet és egy férfi alak már egyértelműen látható. Két ló formája és egy lovaskocsi biztos, hogy szerepel a leleten, közelebbről megnézve alattuk mintha betűk elmosódott körvonalai sejlenének fel. A sírkő letört részére pedig feltehetően az elhunyt portréját véste a készítő.

A két kettétört sírkövet Szákszend határában találták. Egy munkagép fordíthatta ki a földből, és dobta a szántóföld mellett az út szélére. Akkor törhettek ketté a több mázsás faragványok. A múzeumhoz lakossági bejelentés nyomán jutott el a hírük. Pontosabban az egyik közösségi oldalra került ki a négy kő fotója és ezen keresztül szereztek róluk tudomást a régészek.

A nagyközönség is láthatja a két sírkövet A sírkövek valószínűleg a 2-3 században keletkezhettek, de erről is csak a vizsgálat után tudnak majd biztosabbat mondani. Azt viszont már most tudják, hogy a nagyközönség mikor nézheti meg a saját szemével a különleges leleteket.

Egy kiállítás nyílik június 2-án, a Kuny Domokos Múzeum időszaki kiállítótermében. Itt fogják a már megtisztított köveket bemutatni a közönségnek is. A tárlat az önkéntesség, illetve a régészet és az emberek viszonyát mutatja majd be.

Győri-Pórszász Anna a Kemma.hu-nak elárulta, hogy nagy szerencse, hogy végül eljutott a sírkövek híre a múzeumhoz, mert akár el is lophatták volna azokat, hiszen nagyon kelendőek az ilyen leletek. Egyébként a táblákat egy önkéntesük segítségével tárolták, majd szállították és rakodták a Kuny Domokos Múzeum tatai raktárépületbe. Itt fogják majd elkezdeni azok megtisztítását.

− Komárom-Esztergom megyében sok lelőhelyet tártunk már fel, a komáromi Brigetio a legismertebb. De azon kívül is sok táborhelyük volt a rómaiaknak, hiszen ez a Pannonia provinciának az egyik fontos területe volt. Ennek köszönhetően az emberi jelenlétnek szinte minden nyomát megtalálhatjuk. Szákszenden egy település és egy temető is volt, ezeket eddig is ismertük, tudtunk róluk − árulta el a régész, aki szerint izgalmas feladat lesz kideríteni, hogy kiknek a nyughelyét jelezték egykor.

− A római kori sírköveken jellemzően szerepel, hogy ki volt és mi volt az elhunyt, illetve, hogy mit csinált. Az egyik sírkövön most is van felírat, de még nem olvasható, előtte meg kell tisztítani. Illetve emberalakok is vannak rajta. Az egyik sírkő azért is érdekes, mert a rajta lévő lovak és a lovaskocsi utalhat az elhunyt foglalkozására, vagy a hobbijára. Reméljük a rajtuk lévő információkból kiderülnek, hogy kik is voltak - mondta s szakember.