A Feszty Árpád Általános Iskola FesztyRoB&Ot csapata Győrben a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban részt vett a First Lego League versenyen RoboMission kategóriában. A versenyen a robotépítés és a programozás mellett be kellett mutatni egy innovációs projektet is.

Az 5. és 6. osztályosokból álló csapat a főként középiskolás csapatokkal versenyezve is szép eredményt ért el. A robot futamban az elődöntőbe jutott és elnyerte a verseny feltörekvő csapat díját.

A csapat tagjai: Balázs Mátyás, Gogola Márton, Kállai Nikolett, Kulcsár Kata, Molnár Alina, Musitz Marcell, Molnár Patrik, Somogyi Soma, Szabó Patrícia, Szőnyi Zsombor. Csapatvezető: Slezsák Zsolt.