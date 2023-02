A nyugdíjas iskolaigazgatók közösségét Kovács Zoltánné, Mózes Gáborné, Szakál Lajos és Pintér Péter fogja össze. Február 28-án a Tatabányai Árpád Gimnáziumba látogatnak, ahol a megújulás folyamata mellett a jövőbeni tervekről is szó lesz, s betekintést nyerhetnek az iskola életébe. Tervezik, hogy ellátogatnak a Tulipános Házba is.

A szervezők szem előtt tartják a csaknem negyven fős tagság egészségügyi állapotát is. Ezért a sétálós programok mellett olyan találkozókat is szerveznek, ahol sokat ülhetnek a vendégek. Ilyen lesz például Lászlóné Szabó Hajnalka előadása, amelynek középpontjában az idősebb kori élethelyzetből adódó változások állnak, s sokat sétálhat majd a közösség az új sportkomplexumban, amelyet Szakál Lajos mutat majd be nekik. Jóna Imre követezője témája pedig a holokauszt lesz.

– A találkozókat másfél-két havonta tervezzük megszervezni. Minden alkalommal megkérdezzük, hogy mivel szeretnének foglalkozni a következő alkalommal, s tájékoztatjuk egymást a városi programokról is – mesélte Kovács Zoltánné, a klub egyik vezetője.