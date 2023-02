A közelmúltban Katona Ádám, a vállalatcsoport hálózatokért felelős vezérigazgató-helyettese sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a hálózatfejlesztés fő célja, hogy elősegítsék többek között a napelemek csatlakoztatását a rendszerhez. A fejlesztés révén a villamos hálózat a jelenleginél jóval nagyobb mennyiségű, megújuló forrásból származó villamos energiát fogadhat majd be, így kiszolgálhatják a lakossági ügyfelek és a vállalkozások részéről is tapasztalható, megnövekedett naperőműlétesítési igényeket. A projekt felét a vállalatcsoport a saját forrásából finanszírozza, a másik felét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaiból, a magyar kormány előfinanszírozásával és támogatásával fedezik.

Kedves Brigitta, az E.ON Hungária Zrt. külső kommunikációs szakértője megkeresésünkre elmondta, hogy 2022-ben a teljes szolgáltatási területen kiugróan nagy mennyiségű, összesen 130 ezer lakossági igénybejelentést regisztráltak háztartási méretű kiserőművek létesítésére. Érdekesség, hogy az elmúlt tíz évben 90 ezer ilyen kiserőművet csatlakoztattak az elosztóhálózatukra. Tavaly vármegyénkben is nőtt az igényszám és jelenleg 4500 háztartásban üzemel háztartási méretű napelem.

A 74 milliárdos beruházás kapcsán azt is elárulta, hogy a már megvalósult és tervezett munkák között van kis-, közép- és nagyfeszültségi hálózatot érintő fejlesztés, új alállomás építése, transzformátorcsere és hálózati bővítés is. Céljuk, hogy rugalmas és jövőálló hálózatot alakítsanak ki, mely lehetővé teszi újabb megújuló energiaforrások, köztük a napelemes rendszerek üzembe állását. Ki szeretnék szolgálni az egyre növekvő energiaigényeket, a modern technológia és okosmegoldások segítségével pedig növelnék az ellátásbiztonságot. A jövőbeli fejlesztéseket a területi, egyedi ügyféligények határozzák meg.

Okos eszközöket is telepítettek Vármegyénkben 2021 végén és tavaly több mint 100 új okos eszközt telepítettek a középfeszültségű hálózatra. A zárlatjelzők az üzemirányítók számára azonnal jelzik, ha átfolyt rajtuk a zárlati áram. Az adatgyűjtők elősegítik, gyorsabbá, megbízhatóbbá teszik az okos eszközökkel való kommunikációt. Elvégezték a meglévő középfeszültségű kábelhálózaton lévő kapcsolóállomás távoli vezérlésének kiépítését, illetve a meglévő, régi oszlopkapcsolókat cserélték le új, távvezérelhető zárt kapcsolókészülékre. Utóbbiak zárlatjelzőként is működnek, egy esetleges meghibásodás során rendkívül gyors beavatkozást, gyorsabb hibaelhárítást tesznek lehetővé. A fejlesztések növelik a hálózat állapotáról azonnal rendelkezésre álló információkat, csökkentik az üzemzavar elhárítási időket és az üzemzavarral érintett terület nagyságát is.

A külső kommunikációs szakértő közölte azt is, hogy a 2020-2028 között, a mostani fejlesztés mellett zajló Danube InGrid programmal az E.ON célja, hogy egy megújuló energiaforrásokat használó, aktív fogyasztókra fókuszáló, modern és hatékony hálózatot létesítsen, kiszolgálva a fogyasztók energiaigényét. A nagyarányú és folyamatos hálózatfejlesztések kapcsán a legújabb technológiákat és eljárásokat alkalmazzák.

2021-ben Gyermelyen új transzformátorállomás létesült, az észak-dunántúli áramhálózati fejlesztési program 2022-ben zöldmezős beruházás keretében a kisbéri alállomás építésével folytatódott, mely idén nyáron fejeződhet be. Utóbbi teljesen automatizált, minden berendezése távolról elérhető, kapcsolható lesz. Elkészülte után a szabad kapacitás növekedésével új fogyasztókat és termelőket csatlakoztathatnak majd a rendszerhez, javul a hálózat feszültségtartása, csökken a feszültségingadozás. Kisbéren és többek között Tárkány, Császár, Bakonyszombathely teljes területén is javul az energiaellátás minősége.

Kedves Brigitta hozzátette: számos fejlesztés elvégezhető feszültség alatti munkavégzés keretében, igyekeznek a lehető legkevesebb zavart okozni ügyfeleiknek.