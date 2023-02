Ahogy tavaly, úgy most is a felvonulókkal tartott a barlangjából előbújt medve is, akit láncra kötve vittek végig a Kopácsy József, Leiningen Károly és Telegdy Csanád utcákon. Az óvoda udvarára visszatérve az állat almát kapott, a gyermekek biztatására és dalolására pedig sikerült táncra. Ám egy óvatlan pillanatban a ragadozó „megvadult” és hiába próbálták többen megfogni, már nem érték utol.

Ezután következett a nap csúcspontja, ugyanis elégették Farsang Jancsit, ezzel békésen elűzték a telet és vele együtt minden rosszat, amit a felöltöztetett szalmabábura akasztott papírok rejtettek. Ezután a farsangi időszak utolsó napja alkalmából az óvodások, az óvodapedagógusok és a szülők népdalokat énekelve körbetáncolták az udvart.