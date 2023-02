Fejlesztik a zöldfelületeket is

Az önkormányzat a TOP Pluszban mintegy 500 millió forintot nyert a „Tát Zöld-hálózat fejlesztési program II. ütem” elnevezésű projektre. Ebből az összegből többek között tovább fejleszthetik a Római úti játszóteret, illetve a Szent István út-Mogyorósbányai út találkozásánál lévő Mária parkot is. A bajnai út menti záportározónál új fákat is fognak ültetni.

A helyi turizmusnak nagy löketet adhat, hogy a temető mögött a Duna partján igazi rekreációs övezetet hozhatnak létre, ahol csónakkikötő, pihenők, de akár halsütő is helyet kaphat. A legnagyobb változás a 10-es út és a bajnai út találkozásánál lesz: át fogják helyezni a buszmegállót és a vasúti átjárón a biztonságos gyalogos közlekedés is megvalósul.