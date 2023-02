A Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíjára hetedik éve pályázhatnak a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tehetséges hallgatói, akik a kiváló tanulmányi eredményeik mellett valamilyen tudományos, illetve közéleti tevékenységet is végeznek. A tíz hónapra szóló ösztöndíj havi összege 50 ezer forint. Az idei 14 díjazott között szerepelt a tatabányai Pataki Zsófia, az almásfüzitői Bujáki Zsuzsanna és az ácsi Kovács Anna Krisztina is. Pataki Zsófia a Széchenyi-egyetem negyedéves kereskedelem és marketing szakos hallgatójaként nyerte el a kiválósági ösztöndíjat. Az intézményben megszerzett tudást tudományos diákköri dolgozat írásával is kamatoztatta, a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tagjaként pedig aktív társadalmi szerepvállalással, munkacsoport-vezetőként segítette a szervezet munkáját.

– Az egyetemen tanultakat a szakkollégium által szervezett kurzusokon további ismeretekkel tudtam gyarapítani, és igyekeztem kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek a szakmai tudásomat bővítik. A díj nem csupán anyagi támogatás, de hatalmas elismerés is, ami sokat jelent a számomra. A hallgatók körében ez rendkívül rangos elismerésnek számít, büszkeséggel tölt el, hogy én is elnyertem – fogalmazott.

A Széchenyi István Egyetemnek és a gazdaságtudományi karnak is különösen fontos a tehetséggondozás.

– Büszkeség a számunkra, hogy a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíját újabb tizennégy hallgatónk vehette át – fogalmazott dr. Csicsmann László dékán. Az intézmény régóta jó kapcsolatot ápol a bankkal, amelynek kiválósági ösztöndíja valódi értékmérő a fiatalok számára.

– Közgazdasági képzésünk az idén harminc éves, ráadásul folyóiratunk, a Tér-Gazdaság-Ember a tizedik évadát éli, vagyis kettős évfordulót ünneplünk – mondta.