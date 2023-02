– Külön öröm, hogy egy aranylakodalmas párt is köszönthettünk, Galambos Anna és Nagy László ötven éve mondták ki a boldogító igent. De ült közöttünk smaragdlakodalmas pár is, Horváth Gábor és Bukát Mária, akik már ötvenöt éve alkotnak egy párt. Van azonban a faluban idén gyémántlakodalmas párunk is, Stergál István és Liszkai Mária hatvan éve vannak együtt jóban és rosszban. Az érkezéskor mindenkiről készítettünk egy beállított fotót, amelyet meglepetésként az est végén kinyomtatva, a megfelelő évszámmal gravírozott keretben átadtunk a pároknak. Nagyon örültek neki – emelte ki Pekár Zsolt, a település polgármestere, aki a vacsora előtt köszöntötte a megjelenteket.

A beszédet követően képes, zenés, kisfilmes múltidézésre hívta a jelenlévőket, így visszautaztak az esküvők éveibe. Közben évenként megállva, kihívták és köszöntötték egy virággal a jelenlevő párokat.

Az est alatt esküvőket idéző zene szólt, az erre az alkalomra felkért zongoraművész előadásában. A jó hangulatú ünneplésen a résztvevők többször együtt énekeltek a zenésszel – emlékezett vissza Ászár polgármestere.

A jubiláló házaspárok által írt gondolatokat ünnepélyesen egy borítékba zárták, a legidősebbek aláírták és lepecsételték, öt év múlva pedig felolvassák ezeket a sorokat.