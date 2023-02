A Komáromi Nőklub megtartotta évindító taggyűlését, melyen a februári, illetve a márciusi programokat beszélték át. Évek óta hagyomány, hogy ez az alkalom a farsangról is szól, nem volt ez másképp most sem. A hölgyek különleges jelmezekbe bújtak, és ismét megmutatták, hogy nem korfüggő a játék, a vigalom. A vidám rendezvénynek ezúttal is az Arany 17 Rendezvényközpont adott otthont.