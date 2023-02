Már nem lehetett halogatni, muszáj volt felújítani a rédei óvodát. A gyerekeket már ősszel kiköltöztették az épületből, ugyanis az átázott falak már veszélyeztették az egészségüket. Jelenleg az ifjúsági klubban kaptak helyet, ahonnan átjárnak a művelődési házba is. Farkas Lajos, a település polgármestere elmondta, hogy öröm látni a kicsiket, ahogyan a művelődési ház hatalmas tereiben hangosan sikítva szaladgálnak.

- A felújítás előtt egyeztettünk a szülőkkel, hogy hol lehetne elhelyezni a gyerekeket a munkák idejére. Felmerült a felújított hivatal épülete is, ahol a tetőtér hőszigetelésével több üres, használható helyiségünk is lett. A járvány alatt a dolgozók gyermekei is ott kaptak felügyeletet. De végül az ifjúsági klub mellett döntöttünk. Onnan a művelődési házba is átjárhatnak a kicsik – árulta el a polgármester.

Ez azonban nem végleges megoldás, az épületet felújítását nem lehetett halogatni. A település korábban elnyert egy 23 millió forintos belügyminisztériumi pályázatot, amiből a legszükségesebb dolgokat már tavaly elkezdték megcsinálni.

– Az egészségre ártalmas palafedés cseréje, a használaton kívüli kémények visszabontása tetőszintig. Illetve elkészült az esőcsatornák felújítása és a csapadékvíz elvezetése is. Így most már nem áztatja a falakat az épület alá is beszivárgó esővíz. A felvizesedett falakat pedig injektálták és szárító vakolatot kaptak. A teljes száradáshoz viszont idő kell, de a szobák párásodását ezzel megszüntettük – sorolta az elvégzett feladatokat a település vezetője, aki a további munkálatokra újabb pályázatot nyújtott be: a TOP PLUSZ program keretében végül 50 millió forintot kap Réde, hogy befejezze a felújítást.

– A támogatási összegből bővül az intézmény egy új irodahelyiséggel. Az óvoda folyosójának az étkezői oldalán egy nyílászáró elhelyezésével közvetlen kapcsolat lesz a csoportszobák és az étkező között. Az álmennyezet és a műpadló is cserélve lesz. Korszerű, csekély energiaigényű, villogásmentes, szembarát lámpákat szerelnek fel. A felújítást pedig az épület teljes belső festése követi – mutatta a tervezett munkákat a polgármester.