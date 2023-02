Az első vendég Győrfi Pál mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője volt, akit a helytörténeti múzeumban láttak vendégül. A népszerű kommunikációs szakember megtekintette a gyűjteményt is, mely teljesen lenyűgözte őt. A rendezvényen Albert József jól irányított kérdéseinek köszönhetően szóba került az is, hogy Győrfi Pál hogyan került az OMSZ-hez és hogy a pandémia miben változtatta meg a mentősök munkáját.

A második alkalmon Falusi Mariann-nal találkozhattak az érdeklődők. A Pa-Dö-Dő együttes énekese elmondta, hogy szeret kirándulni, emellett beszélt kutyaszeretetéről, valamint énekestársával, Lang Györgyivel való kapcsolatáról is. Harmadikként Détár Enikő színésznő, szinkronszínész látogatott Kesztölcre, aki az iskolásévei mellett többek között arról is mesélt, hogy olykor egyszerre 4-5 színdarabban is játszik és hogy hogyan tanulja meg, illetve tartja fejben a szerepek szövegeit.

– Albert József kérdései alapján számtalan érdekességet megtudhattunk a vendégek magánéletéről, a hobbijukról és a közönséggel való kapcsolatukról is. Rendkívül közvetlenek voltak, közös fényképet és autogramot is lehetett kérni tőlük, nagy sikerrel zárult a rendezvénysorozat – tette hozzá Radovics Istvánné.