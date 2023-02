Mozgalmas volt az elmúlt esztendő a tehetségközpontban, ahol egy sikeres klubkoncert szezont is zártak 2022 végén. Emellett folyamatosan bővült a tanári kar és a diákok száma is emelkedik, jelenleg heti szinten 14 tanár oktatja a könnyűzenét 130 növendéknek. Ruska Péter, a Peron Tehetségközpont szakmai vezetője a koncerttel kapcsolatosan úgy nyilatkozott: – Lépésről-lépésre valósítjuk meg az álmainkat, hiszen már a kezdetektől az volt a célunk, hogy egy nyüzsgő, alkotó közösséget alkossunk, amelyben mindenki megtalálja a helyét és a saját útját, s ahová mindenki hazajár. Ruska Péter hozzátette: – Idén 30 éves a Peron Music Alapítvány, és ezzel kapcsolatban is számos tervünk van. A fiatalok már hetek óta készültek a félévi gálakoncertre, 16 produkció 32 dalával, melyek között saját szerzemények is voltak.