Dorog hivatalos oldalán elérhető a részletes dokumentum a költségvetés mellékleteiről, melyben szerepel az is, hogy milyen beruházásokat, fejlesztéseket tervez a városvezetés. Tavaly októberben a kormány döntése értelmében 16-szorosára drágult a távhő ára – melyet aztán év végén egy másik rendelettel a felére csökkentettek – emiatt az önkormányzat úgy döntött, hogy nem lesz fűtés és meleg víz a közintézményekben.

Tudni kell, hogy még a nyolcszoros díj is nagy terhet jelent, a költségek kigazdálkodása nem könnyű feladat. Most viszont előterjesztettek egy olyan energiaracionalizálási programot, mely keretében megvizsgálják, hogy az érintett épületek hogyan válhatnak le a távhőrendszerről.

Ennek érdekében az energiahatékonyság jegyében átalakítanák a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ, a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár, a Hétszínvirág Óvoda, a Nipl Stefánia Uszoda fűtési rendszereit is. Megtudtuk azt is, hogy kisebb átalakítások várhatók idén a gyermekorvosi rendelőnél is.

A költségmegtakarítás jegyében szeretnék kicserélni a Buzánszky Jenő Stadion reflektorait is. A Petőfi Óvodában energetikai korszerűsítést terveznek, kicserélnék a nyílászárókat, illetve szigetelnék az épületet. A művelődési házban felújítanák a Furlán-üvegablakot, illetve a tervek között szerepel még az intézményben található táncterem aljzatburkolatának cseréje is.