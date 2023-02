Kerestük a farsang nyomait a régi piacon, de inkább a vitaminokban gazdag kínálat ott az úr. Csupán egyetlen maskarával találkoztunk. Azt is az egyik eladó viselte. Első pillantásra ijesztőnek tűnt Széles Gábor halálfejes viselete, de a vásárlók zöme kedves mosollyal fogadta az ünnepi velejárót. Ottjártunkkor kiskutyájával a hóna alatt érkezett egy vásárló, aki vette és vitte a leveszöldségeket. A szépkorú kis adag zöldborsót is párol a fehérrépa mellé és remek köretet készít belőle. Az öleb nem szólt semmit, csak szakadatlan remegett egész teste – így jelezvén, ő már sietősre venné a dolgot. Csípős hideg van.

Az elmúlt napokban bizony fagyos volt a hangulat a piacon. Most nem csak az eladók harcoltak a téli időjárással, az árukat is megviselték a reggeli mínuszok.

– Szerencsére a raktárunk a csarnokban van. Napokon át onnan árultunk, mert a dér pillanatok alatt megcsipkedte az árut – mondta Széles Gábor. Odabent az épületben már némileg más a helyzet: kellemes a hőmérséklet. Viszont kint és bent is hasonló a kép: foghíjas az árukészlet.

– Szerencsére nagy a forgalom. Pillanatok alatt elviszik a zöldséget és a gyümölcsöt is – tudjuk meg Lőrincz Miklóstól, aki szerint a vevők többsége természetes úton fogyaszt vitaminokat. – A gyömbér, a citrom és a narancs is jól fogy. Tea ízesítéséhez is kiválóak, de remek immunerősítők is – sorolja az eladói tapasztalatokat az árus. Szerinte a forgalom nagy része a hétvégén várható, de érdemes hétköznapokon is kilátogatni.

Haláli finom termékek kaphatók a piacon, megéri felkeresni egy kis vitamin-utánpótlásért

Fotós: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

– Emlékszem, a nagymamám mindig feltöltötte a kamrát. Havonta járt vételezni. Ezzel szemben nálunk, a mi családunkban, már más a helyzet. Szeretek friss árut látni a konyhában és ha a szükség úgy hozza, hetente több alkalommal is kijárok a piacra – tudtuk meg Kelemen Fruzsinától, aki a megváltozott vásárlói szokásokról mesélt.

A csarnok négysávos felőli kijáratánál gyakori a füstölt árusok jelenléte. Kétségtelen, a piac ezen része az ő birodalmuk. Kellemes illat terjeng a levegőben. Többek között Tóth Sándor is árulja portékáit: Bakonyszombathelyről érkeztek a hurkák, a sonkák, a kolbászok és a szalonnák. Épp ilyen sorrendben fogynak el naponta az áruk. Vagy éppen fordított sorrendben. Legalábbis Dezső bácsi szerint, aki a töpörtyűk között sertepertélt.