Nem csoda hát, hogy hozzá fordultunk, mikor a híres dadi hársról szerettünk volna fontos információkat gyűjteni.

– A 2000. év az államalapítás 1000 éves évfordulója jegyében telt el. Ennek tiszteletére ültették a kislevelű hársot az akkori faluközpontba. Dad egyik dísze volt. Ékessége. A mai napig az – mondta Kati néni, aki a fa ültetésének körülményeire is jól emlékezett. Hozzátette, hogy a fa árnyékában kapott helyet az esemény tiszteletére készíttetett emlékmű. Az ország nyilvántartásában tanúfaként szereplő hársfa mellett pedig pályázaton nyert kopjafát állítottak, melynek felirata: Árpád millenniumi hársfa 1896.

– A fa avatását tehát augusztus 19-én tartották. Így a mi hársfánk nem csak a megpihenni vágyóknak, hanem az augusztus 20-i ünneplőknek is nyugalmat és árnyat ad – árulta el lapunknak Kati néni néni, aki szerint az sem kizárt, hogy nagyszerű barátságok, de akár szerelmek is szövődtek a fa árnyékában. Az ünnepi mulatozásokon túl a fa további nemes feladatairól is mesélt. A hársfa került például a Pápai Református Kollégium 2007-ben megalakult Dadi Általános Iskolájának pecsétjére is.

Minden dadi ajtón bekopogtatott Sörfőzőné Kati tavaly szeptemberben újabb projektnek látott neki. Mondhatnánk stílusosan, hogy újabb fába vágta fejszéjét. Nem volt rest minden dadi ajtón bekopogtatni, hogy lakossági összefogás árán tudja bővíteni a falu ünnepi előkészületeit. Betlehemi jászolra gondolt Máriával, Józseffel és a Kisjézussal, ami mellett jól elférne egy bárány és egy kos. A gondolatot tettek követték és egy helyi vállalkozó segítségével elkészült a betlehemi ház, benne egy budapesti kegytárgyárusnak köszönhetően a figurák. Összesen 1 millió 100 ezer forintot gyűjtött össze, amelynek jelentős részét ő maga, a maradékot pedig Jordán Helga kopogtatta össze. Kati néni nagyon büszke a dadiakra, ezúton is köszöni szépen mindenkinek a segítséget. Itt azonban még nem értek véget a szépkorú tervei, az idén tovább szeretné bővíteni a kínálatot három pásztorral.

A hárs, ami idén nyáron lesz 123 éves, csaknem 25 méter magasan és büszkén áll a József Attila Kultúrotthon közelében. Törzskerülete 3 méter 52 centiméter. Ez azt jelenti, hogy három ember szükséges hozzá, ha át akarjuk ölelni a törzsét. Ezekre a paraméterekre szükség is volt a közelmúltban, hogy az erős szélviharok ne tudjanak súlyos kárt tenni a koros fában. – Szerencsére egy-két szárazabb ág tört le, elég stabil lábakon áll a dadi hárs. Nem volt ilyen szerencséjük az Erzsébet kertben ültetett fáknak. Azok is hársfák, de jóval fiatalabbak. Egyet tövestől kicsavart a szél, kettőt pedig ki kellett vágni – emlékezett vissza a tavalyi állapotokra a 83 esztendős Sörfőző Kati néni.