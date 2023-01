A Tatbányai Múzeum, Facebook oldalán osztotta meg a hírt, miszerint a dózsakerti városrészében található területen 2021-ben megkezdődött munkálatok során is kerültek már elő késő bronzkorinak-kora vaskorinak tűnő tárgya és néhány kora Árpád-kori sír is. A kivitelezés második ütemét megelőző előkészítő földmunkák kezdete, azaz 2022 decembere óta is jelen vannak helyszínen a Tatabányai Múzeum régészei.

December közepén a gépi földmunkák során letolták a talaj felső, kevert rétegét, illetve talajkiegyenlítési munkák zajlottak. Ekkor vált bizonyossá, hogy a terület rengeteg őskorinak látszó tárgyat rejt, valamint sírok foltjai látszódnak. A régészeti megfigyelésből tehát gyorsan leletmentés lett, így karácsony és szilveszter között, valamint 2023 első napjaiban, heteiben is folyt a régészeti munka.

A Tatabányai Múzeum munkatársai mellett a tatai Kuny Domokos Múzeum kollégái is besegítettek, emellett múzeumunk önkéntes csapata ismét komoly energiákat mozgatott meg a leletmentés során.