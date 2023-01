Még mindig nincs a legjobb állapotban Nody, akit törött lábbal találtak meg az utcán, lassan egy hónapja. Az eb orvosi költségei igencsak magasak, így a komáromi rexesek azt kérik, aki megteheti, támogassa őket némi adománnyal.

Nodynak még január elején kértek segítséget Ácsról, a Komáromi Rex Állatvédő Egyesülettől. Az idős kutyust valószínűleg elütötték, eltörött a lába.

Szerették volna mielőbb megműttetni, de a vizsgálaton kiderült, a véreredményei alapján nincs operálható állapotban. Gyógyszereket kapott, de másnapra rosszabbul lett, véreset hányt.

Az idős kutyus lassan lábadozik

Forrás: Rex Komáromi Állatvédő Egyesület/Facebook

Ekkor infúziót kapott és injekciókat, mert már a gyógyszereit sem tudta bevenni. Fény derült arra is, hogy gyomorfekélye van, és a szívműködése sem az igazi. Az egyik menhelyi gondozó vitte haza magához lábadozni, Nody pedig hamar beilleszkedett az ott élő állatok közé, kutyákkal és cicákkal is barátságos.

Azóta újra járt orvosnál, ahol kihúzták egy fogát is, és némi fogkőtől is megszabadult. Mindemellett az értékei is javulni kezdtek.

Aki szeretné támogatni Nody gyógykezelését az az alábbi számlaszámokon teheti meg: Pannon Takarékbank 63200030-15308177-00000000 Külföldről: IBAN: HU31 632000301530817700000000 Swift: TAKBHUHB.