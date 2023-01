2022 decemberének legnézettebb Kemma-videóa a tatabányai óriáskerékről készült. A maga majd' hetvenezres megtekintésével kijelenthetjük: ha csak minden harmadik néző élőben is megnézte volna a kilátást, a Tatabánya Eye még mindig állna a városban. Így azonban nem egészen két hét után búcsút is intett a megyeszékhelynek. Rövid működése alatt is kötődött azonban hozzá emlékezetes történet: Orsolya elhunyt kisfia bakancslistás álmát valóra váltva szállt fel rá, a kis Marci fotójával.

Különleges pillanata volt a decembernek az is, amikor Korda György és Balázs Klári küldött videóüzenetet olvasóinknak, ahogy az is, amikor a kenderkésekkel idéztük meg őseink karácsonyváró, ünnepi hagyományait.

Korda Gyuri bácsiék kívántak boldog új évet a Kemma olvasóinak

Ott voltunk a kenderkések betlehemzésén, regölésén