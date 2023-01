Bontják a volt Napsugár Áruházat Tatabányán, a Gál lakótelepen. A hírt több tatabányai közösségi oldal mellett Renczes Dávid, a településrész önkormányzati képviselője is megerősítette közösségi oldalán.

A bejegyzésből kiderül, hogy a képviselő felvette a kapcsolatot a tulajdonos Spar Magyarország Kft. képviselőivel, akik elmondták: a tervezett bontási munkálatokat várhatóan január végéig befejezik. A terület hasznosításával kapcsolatosan azonban még nem született döntés a cégen belül.

A városban lakók egy részének szép emlékei vannak az épülettel kapcsolatban. Sokan sajnálják a bontást, ám az évek óta gazdátlanul álló épület állapota olyan mértékben leromlott, hogy mostanra már menthetetlenné vált.

Számos funkciója volt

Tatabánya-Óvárosban a Napsugár Áruház eredeti épülete 1899-ben (egyes források szerint 1900-ban) épült, és 1912-ig dr. Szabó Ignác vezetésével az első bányakórháznak adott otthont. Az először még 14 ággyal és egy orvossal működtetett kórház az évek során személyi állományát és felszereltségét tekintve is bővült, 1908-ban pedig már 48 ágy várta a betegeket.

Később több intézmény, szervezet, sőt kereskedelmi egység is működött itt. A Napsugár Áruház 1962. március 1-jén nyílt, majd 1981. márciusától Olcsó Áruk Boltja üzemelt az épületben. Privatizálták 1993-ban, s ezt követően különféle üzletek otthona lett (kínai bolt, DM).

A bejegyzésből kiderült, hogy az elmúlt években többször figyelmeztették az elhagyatott ingatlanok tulajdonosait: tartsák rendben az ingatlanokat, próbálják hasznosítani őket. Így jártak el a volt Napsugár Áruház tekintetében is, s most úgy tűnik, hogy a balesetveszélyes épület lebontása megtörténik, s tán arra is lehetőség nyílik, hogy a terület önkormányzati tulajdonba kerüljön.

– Amennyiben az eladás mellett dönt a tulajdonos, javasolni fogom a városnak a terület megvételét, hogy az említett helyszín csak olyan funkciót kaphasson, amit az itt élők is támogatnak – zárta sorait a képviselő.