Az árusok zöme csak hétvégén kezd kipakolni, ennek ellenére változatlanul bőséges a piaci kínálat: egyelőre kevesebb standon, de minden megtalálható mi szem és száj ingere. Halmokban a friss és üde zöldségek, amelyek mellett szépen rendezett sorokban és rekeszekben jól megférnek a déli gyümölcsök is. A vásárlók zöme keresi a banánt, a szőlőt, de leginkább a lédús mandarin és narancs fogy. Többségük import áru, görög és spanyol termékek, utóbb említettek legalább magnélküliek. Minderre az árusok szava a garancia.

– Azt hiszem, ez pont jó lesz – válogat a leveszöldségek között Erzsike, aki egyelőre nem döntötte el, húslevesnek vagy gulyásnak fő majd a sok-sok vitamindús alapanyag.

– Legyen már gulyás – veti közbe Erzsike férje, aki szorosan az asszonyság nyomába szegődik és viszi utána az egyelőre üres fonott mintájú kosarat. Alig várja már, hogy vége legyen a piaci körutazásnak. Mindezt kacsintás közben súgja nekünk, majd megjegyzi, ilyen a férfi sors...

Faluvégi János standjánál sokan megfordulnak. Elsősorban a szezonális gyümölcsöket keresik a vásárlók, de értékcsökkentett termékekre is bukkanni a kínálatban. A pultban Széles Gábor mosolyog a vevőkre. Szerinte most minden eladható. Óvatosan fogalmaz, de több okból is sok a vásárló: bizonyára a tavaszias napsütés is sokakat kicsábított a piacra, ezen kívül nyomós érv a konkurencia hiánya is, hogy az akciós árakról ne is ejtsünk szót.

– Ilyenkor érdemes bejglit sütni, ha még nem unja az ember – veszi át a szót Ferenc. Rutinos piacra járóként jól tudja, hogy a mák és a dió ára a karácsony előtti időszakhoz képest most igen kedvező.

– Nem mindegy, hogy 5000 vagy 3000 a kilós ára – biccent fejével a porciózott adagokra és két tasakkal a kezében a “pénztár” felé veszi az irányt. Az otthonról hozott bevásárlólistát galacsinként dobja a szemetesbe. Semmi esetre sem szeretnénk útját állni, odébb megyünk. Sokan válogatnak a szaloncukor között is. Kevésbé fogott vastagon a kréta, mikor az ár a táblára került. Az ár még így is borsos – veti közbe Ferenc, aki fogcsikorgatva válogat az ízes csemege között. Mindezek ellenére és a kóstoló után úgy dönt, náluk otthon még tart az ünnep. És a bejgli, valamint a szaloncukor ismét asztalra kerül a hétvégén.