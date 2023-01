Dr. Farkas Gábor Farkas, az Országos Széchényi Könyvtár régi magyar nyomtatványok tárának, és a muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartó irodájának vezetője, valamint Tóth Péter, az intézmény munkatársa volt nemrégiben a József Attila Megyei és Városi Könyvtár vendége.

A szakmai találkozó során áttekintették az érintett dokumentumokkal kapcsolatos szabályzatokat, és természetesen a kincsek jövőjéről is egyeztettek. Dr. Horváth Géza, a megyei könyvtár munkatársa elmondta: az 1711 előtti dokumentumok értékbecslésében és a digitalizálásban is segítséget kap az intézmény az országos könyvtártól. Előbbire az érték-biztosítás miatt van szükség, míg a digitalizálás a kutathatóság, a nyilvántartás miatt is fontos. Országosan 260-270 hasonló gyűjtemény működik.

A tatabányai könyvtárban 1250-nél is több muzeális dokumentumot őriznek, melyek szükség szerinti restaurálása, illetve a gyarapítás, a digitalizálás folyamatos munkát igényel. A legrégebben íródott mű egy 1515-ös dokumentum, Csanádi Albert pálos szerzetes két himnuszát tartalmazza, amely háromszáz évi lappangás után az 1800-as években került nyomdába. A könyvek közül pedig egy 17. századi egyházi mű a gyűjtemény legidősebb darabja.

A legújabb különlegesség egy imádságos könyv A könyvtár legújabb különlegessége az 1828-ban Komáromban nyomtatott imádságos könyv. A kötet szerzője, Martin von Cochem kapucinus szerzetes (1634-1712), aki Gertrudis és Mechtildis, a két 13. században élt szűz imáit gyűjtötte össze. Jelenleg restaurálják a kötetet.

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár „kincstárából” hónapról hónapra bemutatnak a szakemberek egy-egy érdekességet, különlegességet. Az idei első darab egy 1848-as röplap, amely nem csak a 12 pontot, de a március 15-i forradalmi események mozzanatait is rögzíti. Az eredeti dokumentumot a Petőfi Emlékév kapcsán a Magyar Kultúra Napja alkalmából vasárnap a tatabányai városi ünnepségen, a nagyközönség számára pedig az online felületeken mutatja be egy film.

Februárban a Mindenes gyűjtemény sajátos feldolgozása kerül a nagyközönség elé – amely nyelvezetével, az 1700-as évek praktikáival igazi csemege lesz az olvasók számára. Márciusban pedig a 17. századi imádságos könyv kerül sorra. Helyi vonatkozása is van, hiszen komáromi nyomda terméke, melyről az antikváriumi felbukkanásáig nagyon keveset lehetett tudni, pedig több kiadást is megélt.