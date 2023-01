Megyénket jelentős mértékben érinti a felhívás, hiszen jelenleg is ezernél is több Komárom-Esztergom megyei hallgató végzi tanulmányait az egyetemen, s ez jellemző volt a korábbi évekre, évtizedekre is. A Széchenyi István Egyetem képzési palettája és ezzel együtt hallgatói létszáma az 1968-as alapítást követően folyamatosan bővült, a térségben betöltött társadalmi-gazdasági szerepe pedig egyre hangsúlyosabbá vált. Az egyetem mára nemzetközi színvonalú oktatási és kutatási tevékenységet folytat 11 képzési területen, amely széles spektrumot ölel fel a műszaki, informatikai és gazdaságtudományoktól a jogon, az egészség-, a sport-, a társadalom- és élelmiszertudományokon át egészen a pedagógiáig és a művészetekig. Bővebb információ és a jelentkezéshez szükséges űrlap elérhető az alumni.sze.hu honlapon a Díszdiplomaátadó/KTMF díszoklevél menüpont alatt.

Fotó: Könczöl János