December 10-én a községháza mellett, egy héttel később Tokod-Üveggyárban nyílt vásár, ahol ajándéktárgyakat és süteményeket is vásárolhattunk. Az Együtt Tokodért Egyesület forró teát és forralt bort is kínált az érdeklődőknek. A december 18-i falukarácsonyon Bánhidi László polgármester és Erős Gábor országgyűlési képviselő is köszöntötte a lakosokat, majd közreműködött az MH 25. Klapka György Lövészdandár Tata Helyőrségi Zenekara és a helyi iskola is.