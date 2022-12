Petrik József polgármester felidézte, hogy 1992. december elsejei hatállyal Göncz Árpád egykori köztársasági elnök Tokodaltárót, Tokod nagyközség településrészét önálló településsé nyilvánította, melynek első polgármestere Dénes László volt. Említette, hogy a mai Tokodaltáró alapjait az öreg táró kihajtása után az új táró tette le 1922–1924 között.

A község helytörténetét a bánya alakította, hiszen lakóházak, iskola, templom, magtár, kaszinó, pékség, óvoda, sportpálya, uszoda, művelődési ház is épült. Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy egy település életében is igen fontosnak számít a születésnap, majd kiemelte, hogy a helyiek erős közösséget alkotnak, melynek összefogása, közös munkája viszi előre a községet. Reméli, hogy több évtized elteltével az újabb kerek évfordulókon is büszkék lesznek a helyiek tokodaltárói kötődésükre. Végezetül kellemes ünnepeket kívánt mindenkinek. Az önkormányzat tortával is készült a születésnapra: Petrik József meggyújtotta a csillagszórót, majd felszolgálták a szeleteket a jelenlévőknek.