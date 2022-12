Hiába a szakadó eső, késő délután rengeteg esernyős, kapucnis ember érkezett a Klapka térre. A kézműves portékákat kínáló árusok termékeit sokan szemlélték, bizonyára még akadtak, akik nem szerezték be szeretteiknek a karácsonyi ajándékokat. A forralt bor is jól fogyott, hiszen a csapadék miatt gyorsan átfagyott az ember. A modern világban az adventi koszorúban már nem gyertya van, hanem lámpa, így aztán egy „kis” eső sem akadályozhatta meg, hogy két fény is fellobbanjon vasárnap.

Az est fő fellépője Peter Šrámek volt, aki Zámbó Jimmy legismertebb slágereivel indította el a bulit. Az esernyők alatt is bulihangulat kerekedett, több lelkes rajongó énekelt együtt a hajdanán az egyik tehetségkutatóban felbukkant fiatal énekessel. Nem hiányozhattak a repertoárból a karácsonyi dalok sem.

Észak-Komáromban a héten is folytatódnak az adventi programok. Csütörtökön 17 órakor a Zichy-pont Közösségi Központban Szabó Csekei Tímea hely- és művészettörténész oszt meg komáromi karácsonyi történeteket. Vasárnap 15 és 18 óra között a szabadidőközpontban hagyományos adventi programokkal várják az érdeklődőket. A művelődési központban 16 órakor a Kuttyomfitty Társulat tart előadást gyerekeknek. A Klapka téren 17 óra 15 perckor lobban fel a harmadik gyertya a koszorún.