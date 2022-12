A faluban mindig is fontos volt a német nemzetiségi hagyományok őrzése. Korábban már működött a településen tánccsoport és dalkör is, azonban ezek az idővel megszűntek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016-ban úgy gondolta, hogy újra megalakítja a helyi tánccsoportot.

– Meghirdettük, hogy várjuk mindenkinek a jelentkezését, aki szeretne táncolni és érdeklik a német hagyományos táncok. Sokan jelentkeztek, azonban csak hölgyek. Szerencsére találtunk egy tánctanárt, akivel átbeszéltük a lehetőségeinket és úgy döntöttünk, hogy férfiak nélkül is belevágunk. Az idő pedig minket igazolt. Olyan koreográfiákat készít nekünk, amiket csak nőként is el tudunk táncolni. Ezek kis jelenetek, mint a kender feldolgozása, vagy az asszonybál. Szoktunk férfiakat is felkérni vendégszereplésre, ők leginkább a táncos történetek szereplői – magyarázta Kozáriné Szám Csilla, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki szerint ezzel a különleges tánccal igazi régi hagyományokat elevenítenek fel és vidám színt hoznak a német nemzetiségi palettába. Továbbra is szeretné ösztönözni a hölgyeket és a férfiakat, hogy bátran jelentkezzenek a tánccsoportba. Az elnök szerint ezért is fontos már korán megismertetni a gyerekekkel a népi hagyományokat.

A felnőtt tűncsoportban csak hölgyek vannak

Forrás: Német Nemzetiségi Önkormányzat

– Az iskolai tánccsoportunkban az az érdekes helyzet állt elő, hogy több a fiú, mint a lány. Az óvodásaink is nagyon lelkesek és egyre többen csatlakoznak a legkisebbek tánc­csoportjába is – mondta Kozáriné Szám Csilla, aki elárulta: a fellépőruhákat a nemzetiségi önkormányzat varratta. A vértestolnai dalkör is egy régi hagyományt élesztett újjá. Az új csoport 2005-ben alakult és az elmúlt 17 évben nagyon aktívan tevékenykedtek: felvettek két CD-t is, amin német dalokat énekelnek harmonikás kísérettel. Illetve 2013-ban ezüstfokozatot nyertek az énekkarok országos minősítő versenyén. Ezenkívül rengeteget járnak találkozókra.

– A dalkörben most egyre több az új, fiatalabb tag, az idősebbek pedig már kevésbé vállalnak fellépéseket. Reméljük, hogy ezzel a generációváltással sikerül megőriznünk, és továbbadnunk ezeket a népdalokat – tette hozzá az elnök.

A következő generáció is belenő a hagyományőrzésbe

Forrás: Német Nemzetiségi Önkormányzat