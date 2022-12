A tulajdonos, a mindig mosolygó Molnár-Kerekes Tímea, aki jelenleg Várgesztesen él családjával, de a mesterség csínját-bínját Angliában tanulta ki. Ahogy azt is: ma már gondolkodjunk másként a habzó tisztálkodási eszközről. A szappan ugyanis lehet szép, színes, illatos, s így kiváló ajándék karácsonyra.

Az ezernyi egyedi csomagolású és színű szappan között van hóember, hintaló, aranyló szaloncukor, vagy éppen szarvas, s még Diótörő is. Hópihe formák mellett akár adventi koszorúk és asztaldíszek is készülnek – természetesen szappanos kiegészítőkkel. Csodálatosak a Mikulásvirág kompozíciók, vagy az ajándékcsomagok: a díszes dobozokban többféle szín, illat és forma keveredik.

Ötletes dobozban ötletes ajándék

Forrás: Beküldött

A gyerekek kedvence a Batman, a Dart Vader, a Mézi, amelyek szappanban és fürdőbombában is elérhetőek. Olyan is akad, amelynek a belsejében egy-egy apró ajándék lapul a gyerekeknek. A fürdés így igazi élménnyé válik.

S már készülnek a szerencsemalackák is, ezek a kis rózsaszín habzó csodák újévre csalhatnak mosolyt az arcokra. A természetes alapanyagokból készített és méhviasztermékek is ragyognak a boltban, ahogy a tulajdonos is, aki elképesztő gondossággal tesz eleget egyedi kéréseknek is.

Tímea 9 éve készít szappanokat már

Forrás: Beküldött

− Kilenc éve készítettem az első szappanomat. Kisfiam ekcémás volt, ezért natúr kecsketejes, szín és illatmentes szappant állítottam elő neki. Bevált, ezért arra gondoltam, hogy szélesítem a palettát. Illatokat, színeket tettem bele, ügyelve arra, ne menjen a természetes alapanyagok rovására. A dekorációs szappanok fő jellemzője a forma- és színgazdagság, ezek viszont kész szappanbázisból készülnek – meséli.

− Több százféle öntőformám van – mutatja a kis boltban a szilikonok tucatjait Tímea.- A sütőipari termékek határtalan lehetőségeket kínálnak. Elképzelem, hogy az adott forma milyen színvilággal párosítható, s miként mutatna. Egy évig használok egy formát, aztán eladom, s veszek újabbakat. Szeretem a kihívásokat, s megújítani az árukészletemet.

Több száz öntőforma biztosítja, hogy mindenki megtalálja a neki kedves szappant

Forrás: Beküldött

Tímea szappanbirodalmai az ünnepek alatt bánhidai boltjában várja még az érdeklődőket, januártól pedig már új helyen, Dózsakertben, a Sétáló utcában.