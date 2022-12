A mostani tanév különlegessége, hogy két ötödik osztály is indult szeptemberben a Zafféry Károly Szalézi Középiskolában. Az újdonságra válaszként, az egyik csapat karácsonyra készül, a Vachajáné Kisgyőri Szilvia osztályfőnök vezette másik osztály pedig Mikulás-műsort mutatott be az intézmény tornatermében. A gyerekek lelkes készülődésének eredményére a diáktársak mellett sok szülő, nagyszülő, testvér is kíváncsi volt.

A műsor rövid képet adott Szent Miklós legendás életéről. Szladikné Szombathelyi Mónika énektanár segítségével zenei kíséret és három dal, illetve Csontos Mária tanárnőnek köszönhetően tánc is színesítette a hangulatos előadást. A remek díszleteket Czuczai Zsófia tanárnőnek köszönhette meg az osztály, a jól összerakott, remekül működő hang- és fénytechnika Ambrus Tibor és két 9. a osztályos tanuló, Nagy Zsombor és Mészáros Máté László érdeme volt.