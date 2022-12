Húsznál is több finomságot készít

A régi lakodalmakat idézik az aprósüteményei: a lakodalmas barack, a linzer, a kókuszkocka, a különböző islerek, amelyek természetesen a saját készítésű lekvárral készülnek. Tavaly 5-6 -féle termékkel indult. Ma már húsz felett van a finomságok száma. Nuss stangli, sós rúd, ütőfás mézeskalács, négercsókok. Kilencféle kekszet készít: körömvirágszirmos, levendulás, kakaóbab-töretes, homoktövis maghéjörleményes is nagy kedvenc, de nagy sláger a sajtos tallér is. Isteni az íze a cseresznyés vagy meggyes zabpitének, s sokak ünnepi asztalára kerül a gesztenyés, diós, mákos bejgli. Mézeskalácsok tucatjait, karácsonyi díszként habcsók gombát, s olyan csomagot is készített, amelyben férfiak számára forralt boros alap is rendelkezésre áll. A vaníliás kifli pedig attól lesz omlósabb, hogy rizslisztet is tesz bele.