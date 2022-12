Tizenhatan mutatkoztak be portékáikkal. Kiváló lehetőség kínáltak azoknak a vásárlásra, aki egyéni, kézműves termékekkel szeretnék meglepni szeretteiket. Angyalkák mindenféle technikával, a horgolt mellett makramé-szerű és csillámló papírokból készített is várta új gazdáját. Gyertyák, ékszerek, papírfonással készített különlegességek mellett gyönyörű akrilgyantatálcák, asztali díszek és párologtatóba helyezhető illatviasz is volt.