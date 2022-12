Az előző karácsonyi időszakban is felháborító dolog történt Nagysápon: akkor szilveszter után feldúlták a betlehemet. A tettesek több elemet is összetörtek, az egyik bárány fejét az úttestre hajították, és letépték a fényfüzért a fenyőről. Sajnos megint nem úszták meg a nagysápiak bosszankodás nélkül az ünnepet, most ugyanis ellopták a kis Jézust és Máriát a betlehemből.