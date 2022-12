A gyerekeket számos játék várta. Hatalmas ugrálóvárat próbálhattak ki, amelyen nem csupán ugrálni, hanem csúszni is lehetett. Volt emellett körhinta is, valamint egy olyan felfújható focipálya, ahol a játékosok csocsóbábuként mozoghattak.

A színpad előtt már kora délután a tetőfokára hágott a hangulat. Csepregi Éva olyan számokkal érkezett, amelyeket mindenki ismert. A diszkókorszakból felcsendült a Ha szombat este táncol, amelynek hatására hamar gyűlni kezdtek a táncoslábúak a színpad előtti területen. Dávid fia által írt számot is hozott magával, amelynek címe: Titok. A Nyár van című örök érvényű sláger sem maradhatott ki, amelyről Csepregi elárulta, valójában ősszel íródott.

A koncert után sokan várakoztak Csepregi öltözője előtt, de mindössze egy közös fotóra volt idő, amelynek a legszerencsésebb rajongó örülhetett. A sietség azonban indokolt volt, az énekesnőnek ugyanis a szabolcsi Tiszadadán volt késő este fellépése, ahová öt óra az út autóval Kisigmándról.

Csepregi Évát a 2019-es X-Faktor nyertese, Ruszó Tibi követte. A most is csupán 18 éves, felvidéki származású fiatalember saját dalokat és mások ismert slágereit is elénekelte, és a közös fotókhoz is adta magát a koncertet követően. Nem sokkal ezután a Kredenc együttes lépett színpadra, mulatós nótákkal fokozva tovább a hangulatot. K. D.