Hatalmas értékű adomány érkezett pénteken a síkvölgyi Tappancsba. Egyebek mellett száraztápok és konzervek, de tisztítószerek és hordozók is szerepeltek az állatotthon kívánságlistáján, amit a Güntner-Tata és a Coolbridge Kft. első szóra teljesített. A két cég idei összefogásának köszönhetően mint ötmillió forintos ajándéknak örülhettek a Tappancs Állatmenhely munkatársai, de szép összeggel támogatták a Tatai Civil Állatvédőket is a güntneresek.

– Amikor meghozunk egy ilyen jellegű döntést, mindig nagyon nehéz eldönteni, hogy kit is támogassunk, hiszen annyi helyre elkelne a segítség. Az ok, amiért cégünk idén a kisállatokat támogatja, leginkább az, hogy sorra zárnak be a menhelyek, és egyre több kisállat kerül ki az utcára, vagy altatják el őket. Az akció ebben az esetben valóban, a szó szoros értelmében életmentő lehet – nyilatkozta Zoliec Erika. A tatai cég beszerzési vezetője szintén nagy állatbarát hírében áll és beszélt arról is, miért lett rendhagyó az idei összefogás.

Az adományozók részéről Szigligeti-Papp Lilla és Zoliec Erika szívesen időztek az ebek körében a síkvölgyi menhelyen

Fotós: N.Á.

– Hosszú évek tapasztalata, hogy karácsonykor a beszállítóink meg szokták köszönni az éves munkát valami csekélységgel. Mi most azt kérjük partnereinktől, hogy ebben az évben a kisállatokat támogassák velünk együtt – fejtette ki a Güntner-Tata képviselője.

A cég az adományozás előtt egyeztetett mindkét civil szervezettel, hogy hasznosítható ajándékokat vigyenek a négylábú lakóknak. Balaskó Ágnes szerint mindenhol kutya van – célzott ezzel a tatabányai menhely véges kapacitására, mert hónapok óta teltházzal működnek.

– Ötven kutya és tizennégy macska van náluk – mondta az egyesületi vezető. A telephelyvezető szerint örökbefogadási szempontból hullámzó a menhelyek működése: míg a koronavírus idején megnőtt az örökbefogadási kedv, most az elhagyási kedv a soros. A gazdasági recesszió hatására többen megválnak az állattól, ha mégis örökbefogadnak, akkor csak kistestű ebet.

– A legtöbben abban a tévhitben élnek, hogy egy kisméretű tacskóval kevesebb a gond, mint mondjuk egy doggal. Kevesebbet eszik az tény, de mindkét esetben ugyanakkora felelősséggel tartozik az állat iránt – zárta szavait a telephelyvezető.

A Tappancs Állatotthon Alapítványhoz folyamatosan érkeznek felajánlások, cégektől és magánszemélyektől is. Ennek ellenére minden elfogy rövid idő alatt. A menhely egyik legidősebb lakója, Lefety, schnauzer keverék és a németjuhászok sem mai darabok, Zana és Rex felügyelő. Apolló, a méretes dog és Vanda, szintén németjuhász, is “eladó” sorban van.