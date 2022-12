A gazdasági helyzet nyomán Csolnokon is több intézkedésről döntöttek, melyek nem veszélyeztetik az alapvető önkormányzati feladatok ellátását sem.

– A korábbi esztendőkben is takarékoskodtunk, emellett az elmúlt nyolc évben szinte minden önkormányzati tulajdonú épületet korszerűsítettünk. A napelemek telepítése mellett a szakemberek szigetelték az ingatlanokat, új nyílászárókat és kondenzációs kazánokat is beépítettek – sorolta Kolonics Péterné polgármester.

Kolonics Péterné eredményesen vezeti Csolnokot, a település folyamatosan fejlődik

Az uszodával is szerencsés helyzetben vannak, ugyanis a hőszivattyú és a napelemek biztosítják a megújuló energiaforrások maximális kihasználását. Mindezek a teljesen felújított légkezelő rendszerrel együtt nagyrészt fedezhetik az épület energiaigényét, ezért jelenleg is várja a lakosokat az intézmény.

Díjat nyert a település

A 2011-es szemétszedés óta közösségi összefogás révén folyamatosan szépül a település. A község kiemelkedően szerepelt a Virágos Magyarország 2022. évi versenyében, és megkapta az Everris International BV. nevű cég szponzori díját.

– Folyamatosan egyeztetünk az uszoda vezetőjével a kihasználtságról, a gázfogyasztásról. Amennyiben szükséges, ennek tükrében vizsgálhatjuk felül a döntésünket – tette hozzá.

Tovább fejlődik Rákóczi-telep

A napokban született döntés arról, hogy Csolnok a TOP_Pluszban 205 millió forint támogatást nyert a Rákóczi-telepen található Berzéthy villa felújítására. A Bányász Művelődési Ház homlokzatfelújításának harmadik üteme – tizenegy nyílászáró cseréjével együtt – az önkormányzat, a Csolnoki Bányász Hagyományőrző Egyesület, a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület és az Emberi Erőforrások Minisztériumának közös finanszírozásában valósult meg. A Rákóczi-telepi volt iskolaépületet is folyamatosan szépítik, szeptemberben a főhomlokzat újult meg: a központban lévő általános iskola felújítása miatt egy osztály átmenetileg átköltözött az intézmény egyik helyiségébe.

Kolonics Péterné megjegyezte: tudják, hogy a nyertes pályázatokhoz a legtöbb esetben szükség van némi önerőre, ezért felelősen gazdálkodnak, így mindig hozzá tudnak járulni az elnyert támogatási összegekhez. Nagy álmuk a Rákóczi-tér rekonstrukciója, bíznak benne, hogy a tervek valósággá válhatnak. A település rendre jól szerepel a Magyar Falu Programban, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban is, utóbbi kapcsán köszönik a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-nek, hogy a tervezéstől a megvalósításig végigkísérik a projekteket.

Közművesítik az új telkeket

Az önkormányzat korábban a Magyar Falu Program támogatásából és önerőből huszonegy építési telket alakított ki az Annavölgyi út mentén. Az idei év egyik legfontosabb beruházásának az említett terület közművesítése számít. Az önkormányzat finanszírozásában épült ki az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat, a vízjogi üzemeltetési engedélyek beszerzése még folyamatban van. A villamos energia és a közvilágítási-hálózat kiépítésére már megkötötték a szerződést, emellett pedig zajlik a vezetékjogi bejegyzés is. Jó hír, hogy a földgázellátás kivitelezése a Gerecsegáz Zrt. beruházásában elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Információink szerint folyamatban van a második és harmadik ütemben szereplő vásárlók számára a telkek birtokba adása.

Pezsgő kulturális élet a községben

Csolnokot aktív közösségi élet jellemzi. A község delegációja különdíjban részesült a település bemutatásáért a megyei önkormányzat játékos vetélkedőjének térségi fordulójában. A legszebb konyhakertek versenyt idén is meghirdették, elismerték a rendezett udvarok tulajdonosait.

Korszerűbb lesz a sportcsarnok

A TOP keretében 120 millió forintnyi összegből energetikailag korszerűsítik a sportcsarnokot. A tetőszerkezet már megújult, az új nyílászárókat beszerelték. A külső homlokzatot szigetelik, akadálymentesítik a parkolót és a bejáratot, az épületben mozgáskorlátozottak részére is kialakítanak egy mosdót.

A Kossuth Lajos Művelődési Házban számos programot rendeznek és a különböző szakkörök is népszerűek. Nemrégiben a Déryné Program keretében Földes László Hobó ismét ellátogatott Csolnokra, aki Pfeiffer Gábor: Emig­ráns Blues című könyvének bemutatója után József Attila-estet tartott.

A településről

Több mint ötszázan vettek részt a Csolnoki Természetjáró Kör VIII. Csolnok Ring – Klotz Gábor Emléktúráján. A Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázataként megújul a fenntartásában működő általános iskola külső homlokzata és első emelete. A labdarúgók és a sporthorgászok is igen aktívak. Fódi János zenetanár, karnagy korábbi álmát megvalósítva áprilisban összcsoportos nemzetiségi délutánt tartottak. Az óvoda, az iskola, a Csolnoki Német Nemzetiségi Vegyeskórus, az idén húszéves Waggenhoffer Női Kórus, a nyugdíjasklub kórusa, az Alte Kameraden zenekar, a Csolnoki Fúvós­zenekar és a Német Nemzetiségi Tánccsoport is közreműködött.

Az adventi időszak is tartalmas, a gyertyagyújtásokat a Szent János parkban tartják. December 6-án Mikulás érkezik a településre, a 10 év alattiak csomagokat kapnak, majd közösen megnézhetnek egy színdarabot. Az önkormányzat az óvodásoknak, iskolásoknak, illetve az időseknek is kis ajándékkal kedveskedik karácsonyra. A Csolnoki Fúvószenekar december 26-án 17 órakor tartja idei ünnepi koncertjét. Lesz szilveszteri bál, tűzijáték helyett fényfestéssel búcsúztatják az óévet.

Fákat ültettek

2021-ben a 2020-ban született gyermekek tiszteletére ültettek fákat a templom mögötti területen. Idén a Leányvári utcában kerültek földbe a facsemeték 2021 születetteknek.

Óvodát, bölcsődét is fejlesztettek

Az önkormányzat korábban mintegy 91 millió forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) az intézmény létrehozására, melyet az egykori patika épületében alakítottak ki. Már le is zárult egy nevelési év a mini bölcsődében, mely tavaly szeptemberben két darab, egyenként hétfős csoporttal kezdte meg a működését.

Kicserélték a hálózat egy részét

Nyáron több csőtörés történt a főúton, ami megnehezítette a lakosok életét. Az önkormányzat az Északdunántúli Vízmű Zrt.-vel egyeztetett egy hosszabb csőszakasz kicseréléséről, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel pedig az úttest helyreállításáról.

A településen élők számára nagy örömöt jelentett, hogy megvalósult egy régi álom, hiszen nagy igény mutatkozott az egy évesnél idősebb, de még nem óvodáskorú gyermekek napközbeni ellátása iránt. A szolgáltatással segítséget nyújtanak azoknak a szülőknek is, akik mihamarabb szeretnének visszatérni a munka világába.

Kerítést és járdát is építettek

A Magyar Falu Programban több projekt is megvalósult. 5 millió forint támogatásból és némi önrészből térkőburkolatot kapott a Kossuth Lajos utcai járda postával szembeni résztől az Arany János utcáig tartó szakasza. Szintén 5 millió forint pályázati pénzből, illetve ugyanekkora összegű saját forrásból újjáépítették a régi temetői rész kerítését. Jövőre a Dági út jobb oldalán lévő járda újabb szakasza újulhat meg.

A kicsik térítésmentesen járhatnak a mini bölcsődébe, a családoknak csak az étkezésért kell fizetni. Az önkormányzat az óvodákra is nagy figyelmet fordít. A Gete utcai intézményben nyáron felújították a konyhát és az étkezőhelyiséget. A Kossuth Lajos utcai óvodában pedig az udvarra új játszóeszközöket helyeztek ki, gumiszőnyeg is került a hinták alá.

Segít a partner és a megye

Közeledik a befejezése a csolnoki sportcsarnok energetikai felújításának – tájékoztatott Kolonics Péterné polgármester. A tetőcsere már megtörtént, az új nyílászárók a helyükön vannak, és zajlik a falak külső hőszigetelése. A modernizálásra a megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) elnyert 107 millió Ft-os forrás adott lehetőséget. Az 1993-ban épült sportcsarnokon a létesítés óta jelentősebb felújítás nem történt, csupán az elengedhetetlen épületfenntartási munkálatokat végezték el. A TOP támogatás most lehetőséget nyújtott az energetikai szempontból teljes felújításra akadálymentesítéssel együtt. A fejlesztést finanszírozó határozatot a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a megyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közösen történt.

