Bajót





A régészeti leletek alapján Bajót és környéke az őskortól lakott hely volt. Határában, az Öreg-kő sziklafalában látható a bejárata a Jankovich-barlangnak, ahol számos ritka emléket, csonteszközöket, finoman kidolgozott kőeszközöket találtak. A római korban egy település volt itt, helyén faragott kőtárgyak, pénzek kerültek elő, illetve egy olyan domborműves sírkő is, amelyet a plébánia falába építettek be. A környéken a honfoglaló magyarok is korán megtelepedtek. A település nevét az írásos források 1202-ben említik először. Első birtokosa Bajóti Simon ispán volt, ő védelmezte hősiesen maroknyi íjászával Esztergomot 1242-ben.