Egy aprócska templom áll Csép főutcáján, a polgármesteri hivatallal szemben. A kapu előtt Teri néni, a sekrestyés vár és enged be az épületbe, közben már meséli a templom történetét.

Mint mondta, nem volt mindig ilyen szép a csépi templom, mint most. Hatalmas repedések csúfították az oldalát. A sekrestye is folyamatosan beázott az esőzésekkor. Vödörszámra mosták fel és hordták ki a vizet ilyenkor. 2019-ben fordult jobbra a kis templom sorsa.

Közben Magyaros László atya is megérkezett, akihez összesen öt település közössége tartozik. A plébános elmondta, hogy 2019-ben vette át az egyházközség vezetését, akkor kezdték meg a csépi templom felújításának munkálatait is.

Amerikából érkeztek az ablakok Gyönyörű színes ólomüveg ablakok díszítik a templom falait. Egy magyarok által építtetett amerikai templomot elbontottak és az ottani lelkipásztor ajánlott fel a Győri egyházmegyének 18 darab színes ólomüveget, amin Jézus életútjának egy-egy jelenetét ábrázolták. Ezekből került öt a csépi Szent Család-római katolikus templomba: az angyali üdvözlet jelenete/Jézus születésének hírüladása, Szűz Mária meglátogatja Erzsébetet, Jézus születése, a gyermek Jézust bemutatják a templomban, a 12 éves Jézust megtalálják a templomban. – Az ablakok méretükben és témájukban is illettek a templomba. A jeleneteken a rózsafüzér titkai lettek megörökítve. Úgy tudom, hogy egy francia művész készítette – mutatta a plébános.



– A munkálatokra a magyar államtól 8 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaptunk, amit az egyházmegye további 8 millió forinttal egészített ki – tájékoztatott László atya. Hozzátette: a terveket és a kivitelezést az egyházmegye jóváhagyásával és felügyeletével valósították meg.

Szerencsére a munkálatok nagyobb részével még azelőtt végeztek, hogy megemelkedtek volna az építőanyagok árai. De sok adományt is kapott a templom.

– A sekrestyében a bútorok dohosak voltak, ezeket adományokból tudtuk lecserélni. A székek felújításával kapcsolatban és az oltárkép res­taurálásában is érkezett segítség. A padok például a piliscsabai templomból érkeztek hozzánk. A felújítás előtti és utáni pakolásban is sokan segítettek – sorolta az atya, aki elmondta, hogy a felújítás óta már a környező településekről is szoktak néha a misékre érkezni.

– Már esküvőt is tartottak a nyáron a templomban, erre évtizedek óta nem volt példa. Kisebb létszámú esküvőkre, keresztelőkre ideális hely lehet a csépi templom.