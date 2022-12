A jógaoktató munkája többrétű

Fodor Elvira szívesen áll jótékony akciók mellé és ismert arról is, hogy előszeretettel szervezi különleges helyszínekre jógaóráit. Mindezek mellett munkája is igen sokrétű: a munkahelyi “Me time” című előadásain keresztül mutatja meg annak az útját, hogyan lehet még inkább ösztönözni a dolgozót az eredményes munkavégzésre.

A vértesszőlősi oktató gyermekeknek is tart jógatáborokat Tatán. Szervezett már relaxációt uszályra, de a környei sószobába is hívta már a jóga iránt érdeklődőket. Az ászanákat, vagyis a jógagyakorlatokat bemutatta már a tatai Fényes-tanösvényen is. Lapunknak elárulta, a jótékony akciók sora csak most kezdődik.