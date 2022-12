A tervek szerint az únyi óvodában kondenzációs kazánnal váltják ki a meglévő konvektoros, illetve gázkazános központi fűtést a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán . Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az energiaárak miatt a vállalkozó elsőként a fűtéskorszerűsítést végezze el.

Korszerűsítik az óvodát

Fotós: W.P. / Forrás: 24 Óra

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel közös konzorciumként megvalósuló beruházás keretében ki fogják cserélni az új épületrész nyílászáróit, továbbá a teljes intézmény külső homlokzatát és a padlást is szigetelni fogják. Megtudtuk, hogy a községháza épületének hőtechnikai felújítása kapcsán is pályázatot nyújtottak be a TOP-Pluszban, pozitív elbírálás esetén akadálymentesített parkoló is létesülhet. Pósfai József polgármester köszöni Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének, dr. Juhász Jánosnak, a megyei területfejlesztési kft. ügyvezetőjének és Erős Gábor országgyűlési képviselőnek a pályázatokban nyújtott segítséget.